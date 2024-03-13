CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Şırnak'taki Trafik Kazası İle İlgili Başsağlığı Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak programında görevi sırasında trafik kazası geçirerek şehit olan polis memurumuz Fırat Der'e Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi Şırnak'ın İdil ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada, polis memuru Fırat Der şehit oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak programında görevi sırasında trafik kazası geçirerek şehit olan polis memurumuz Fırat Der'e Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.