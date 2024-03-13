CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Şırnak'taki Trafik Kazası İle İlgili Başsağlığı Mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Fırat Der için başsağlığı mesajı yayınladı. Özel, Recep Tayyip Erdoğan'ın programı sırasında gerçekleşen kazada hayatını kaybeden Der'e Allah'tan rahmet dilerken, ailesine ve millete başsağlığı dileklerini iletti. Yaralılara da acil şifalar dileyen Özel, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak programında görevi sırasında trafik kazası geçirerek şehit olan polis memurumuz Fırat Der'e Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi Şırnak'ın İdil ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada, polis memuru Fırat Der şehit oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak programında görevi sırasında trafik kazası geçirerek şehit olan polis memurumuz Fırat Der'e Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.