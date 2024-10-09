Özgür Özel, Saadet Partisi'ne Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi'ni ziyaret ederek Kurucu Genel Başkan Recai Kutan'ın vefatı nedeniyle taziye dileklerini iletti. Ziyaret sırasında Özel, Kutan'ın anısını yaşatmanın önemine vurgu yaptı ve Saadet Partisi'ne başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisine taziye ziyaretinde bulundu.
CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın vefatı nedeniyle Saadet Partisini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.