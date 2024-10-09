Özgür Özel, Saadet Partisi'ne Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın vefatı nedeniyle Saadet Partisini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.