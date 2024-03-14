CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'da düşen askeri eğitim uçağındaki şehitlere Allah'tan rahmet diledi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'da meydana gelen askeri eğitim uçağı kazasında şehit olan personele Allah'tan rahmet, yaralı personele ise acil şifalar diledi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Konya'da Hava Kuvvetlerimize ait askeri eğitim uçağının düştüğü kazada şehit olan askeri personelimize Allah'tan rahmet, yaralı personellerimize acil şifalar diliyorum.' ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'da askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan personele Allah'tan rahmet, yaralı personele acil şifalar diledi.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya'da Hava Kuvvetlerimize ait askeri eğitim uçağının düştüğü kazada şehit olan askeri personelimize Allah'tan rahmet, yaralı personellerimize acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.