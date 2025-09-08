Haberler

CHP Genel Başkanı Özel'den, İzmir'de şehit olan polisler için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine yapılan silahlı saldırıda şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'in Balçova ilçesinde, Salih İşgören Polis Merkezi'ne yapılan saldırıda şehit olan iki kahraman polisimize Allah'tan rahmet, yaralı polisimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
