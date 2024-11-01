Üye Girişi
Haberler

CHP Genel Başkanı Özel'den İstanbul'daki grup toplantısının ardından açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özel'den İstanbul'daki grup toplantısının ardından açıklama Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediyesi önünde yaptığı konuşmadan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunması ve manevi tazminat davası açmasına ilişkin, "Ne söylediğim ortada, kişisel bir hakaret yok." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediyesi önünde yaptığı konuşmadan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunması ve manevi tazminat davası açmasına ilişkin, "Ne söylediğim ortada, kişisel bir hakaret yok." dedi.

Özgür Özel, İstanbul'da gerçekleştirdiği basına kapalı grup toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Genel başkanlık koltuğuna oturduğu 5 Kasım 2023'ten itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine dava açmamasını Türkiye siyasetinde önemli bir adım olarak düşündüğünü söyleyen Özel, "Ama 5 Kasım'a (2024) kadar sabredememiş. Sayın Erdoğan'ın zoruna gitmiş, gücüne gitmiş. Ne söylediğim ortada, kişisel bir hakaret yok." diye konuştu.

Kötü söz duysalar da cevabını vermediklerini, milletin kavga istemediğini ifade eden Özel, AK Partililer tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir rapor sunulduğunu öne sürerek, "CHP'nin birinci parti olmasının sebebinin siyasetteki yumuşak üslubu olduğunu söylüyorlar. Biz en sert eleştirileri yapıyoruz ama kelimeleri seçerken hakaretten, küfürden uzak duruyoruz. Bunun bize yaradığını söylüyorlar ve normalleşme sürecinin dışına çıkarmak için adımlar atıyorlar." ifadesine yer verdi.

Özel, CHP grubunun toplantısının çok verimli geçtiğini ve kendisine yönelik eleştirilerin yapıcı olduğunu aktararak, "Bu dönemde CHP grubuna çok önemli bir görev düştü. Hep birlikte bir ve bütün olarak mücadele vermemiz gerektiği konusunda bir ortaklaşma vardı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Belediyesi önünde yaptığı konuşmadaki ifadelerinden dolayı CHP Genel Başkanı Özel hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "iftira" suçlarından suç duyurusunda bulunmuş, 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak gelişme! Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı

Başbakanlık'taki skandalla ilgili tutuklamalar başladı

 İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı

İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e dava açtı

Erdoğan o ifadeleri affetmedi! Özel ve İmamoğlu'na dava açtı
Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu! Suçu üstlensin diye para teklif etmişler

Narin cinayetinde çarpıcı iddia! "Söyleyin bu suçu üstlensin"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 2 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 2 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 2 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Galatasaray'ın bu hafta maçı yok mu, kiminle? GS'nin bu hafta maçı neden yok, BAY mı? 5-5 biten maç sayısı kaç? Türkiye Futbol Süper Lig tarihinde 4-4 skorla berabere biten 10'dan fazla maç varken, 5-5 skorla biten toplam kaç maç vardır Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'a götüren Bandırma Vapuru, İstanbul'dan 1919 yılının Mayıs ayının kaçıncı gününde yola çıkmıştır? Trabzonspor Fenerbahçe 11'i! Muhtemel 11 belli oldu mu, maç kadrosu kimler var? Bursaspor Kuşadasıspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor Kuşadasıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Dünyanın en eski yazılı müşteri şikâyeti nedir? MO 1750 dolaylarında yazılmış ve Guinness Rekorlarına göre "dünyanın en eski yazılı müşteri şikâyeti" olan kil tablet, kötü kaliteli hangi üründür?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.