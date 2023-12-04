CHP Genel Başkanı Özel'den Dünya Madenciler Günü mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabındaki mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Madenlerde kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, madencilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadelemi sürdürme sözü veriyorum. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde 5 yıl önce Maden Mühendisleri Odasınca verilen 'Madencilik Hizmet Ödülü' ve madenci bastonunun siyasi hayatımın en anlamlı ödülleri olduğunu belirtmek isterim."