CHP Genel Başkanı Özel'den Çekmeköy'de şehit olan polis için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde eve düzenlenen narkotik operasyonunda açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Emre Albayrak'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonu esnasında şehit olan polis memurumuz Emre Albayrak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.