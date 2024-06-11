CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından MYK üyeleriyle bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya geldi. Özel, Erdoğan'ın ziyaretinin ardından parti genel merkezinde partisinin kurmaylarıyla görüşüyor. Genel Başkan Özel'in, Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin MYK üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya geldi.
Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ardından parti genel merkezinde partisinin kurmaylarıyla görüşüyor.
Genel Başkan Özel'in, Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin MYK üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.