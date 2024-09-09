Özgür Özel, CHP Tarihi Sergisi'ni Ziyaret Etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pembe Köşk'te İsmet İnönü Vakfı tarafından düzenlenen CHP Tarihi Sergisi'ni gezdi. Ziyaret sırasında serginin içeriği ve partinin tarihi hakkında bilgi aldı. Sergi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini ve önemli anlarını ziyaretçilere sunuyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Tarihi Sergisi'ni gezdi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Özel, Pembe Köşk'te İsmet İnönü Vakfı tarafından hazırlanan CHP Tarihi Sergisi'ni ziyaret etti.