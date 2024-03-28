CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İstanbul'daki para sayma görüntülerini inceleyeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki para sayma görüntülerine ilişkin, "Israr ediyorlar 'Bu iş yeri 40 milyon, 26 milyon lirasını bankadan istiyoruz, 14 milyon lirasını nakit olarak avukatın bürosunda.' diye. Ne yapacaksınız, Türkiye'de satıcıya uyuyorsunuz, yoksa satmıyor adam. 'Başkasına veririm.' diyor. Bakılmış, anlaşılmış 26 milyon lirası havale yapılmış, geri kalanını veriyorlar. Satın alınırken verilen para ve makbuzu da var. Biz suç duyurusunda bulunduk. Hem avukat hakkında hem o görüntülülerin incelenmesi için." dedi

Özel, Halk TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Yerel seçimlerde adaylar belirlenirken 330 bin vatandaşa sorarak anket yaptıklarını kaydeden Özel, daha sonra da anketlerle adayların performansını ve illerdeki gidişatı ölçtüklerini söyledi.

CHP yönetiminde olan 11 büyükşehir belediyesinin tamamını korumanın ve üstüne 4-5 büyükşehir belediyesi eklemenin mümkün olduğunu belirten Özel, şöyle konuştu:

"Balıkesir, Manisa ve Denizli'yi alacağımıza inanıyorum. Bundan 3 ay önce bunu söyleseniz biz de çok inanmazdık, kimse inanmazdı. Hatta öyle kötümserler vardı ki şöyle bir hesap yapılıyordu; 'İYİ Parti yok. 10 puan oradan çıktı geçen seçime bakarak. Geçen seçim HDP, AK Parti'ye kaybettirmek için kayıtsız şartsız her şeyi yapmıştı, onu da çık. CHP'nin elinde 2 il ya kalır ya kalmaz, en iyisi 3.' deniyordu. Biz 'Böyle olmayacak, gayret edeceğiz.' diyorduk. Böyle bir noktaya gelebileceğimizle ilgili ben de iyimserdim ama beklentilerin ötesine geçmiş durumdayız."

İstanbul'da anketlerdeki son durum sorulan Özel, her ankette Ekrem İmamoğlu'nun bir öncekinden iyi olduğunu, trendin hep yukarı gittiğini, İmamoğlu'nun 2019 yılındaki tekrarlanan seçimde aldığı oyu artıracağını ve ikinci seçimdeki kadar bir fark olacağını gördüğünü söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimlerin bazı yerlerde iptal edilmesi durumunda, yenileme seçimlerinin 2 Haziran'da yapılmasına yönelik verdiği kararını değerlendiren Özel, bunun daha önce de yapılan rutin bir iş olduğunu, itirazların seçimin yapılacağı 45 günlük süreyi aşması durumunda yeni bir tarihin belirlendiği ve kendilerinin de tüm illerde bu duruma karşı hazır olduklarını belirtti.

Özel, CHP olarak sandık güvenliği açısından üzerlerine düşen her şeyi yaptıklarını ifade etti.

İstanbul'daki para sayma görüntüleri

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntüleri sorulan Özel, görüntüleri incelediğinde "Bu işin içinde başka bir iş var." dediğini anımsatarak, şunları söyledi:

"'Bu görüntünün orijinalini bulabilir misiniz?' dedim. Çünkü İstanbul İl Başkanlığı diyor. Baktı Özgür, 'Araştıralım ama bu bizim il başkanlığı değil zaten anlaşılmıyor' dedi. Görüntünün orijinali çıktığında etrafta başka insanlar var ve çok anormal bir şey yapmıyorlar, herkesin bildiği ve normal bir şey yapıyorlar. Tarih yukarıda 2019. Tam tarihe bakıldığında il binasını satın aldığımız gün ortaya çıkıyor. Zaten hepsi tanınan, bilinen insanlar partide. Parayı sayan kişi, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı dedikleri kişi o gün İmamoğlu'nun danışmanı değil. Tarihi değiştirip, bugün danışmanı olduğu için bugüne vurmak için gizliyorlar her şeyi. O gün İstanbul il yöneticisi ve zaten hepsi İstanbul il yöneticisi. Birlikte paraları sayıyorlar ve teslim ediyorlar. Yer AK Partili bir avukatın bürosu. Bizim il binasını satan kişinin de avukatı. Israr ediyorlar 'Bu iş yeri 40 milyon, 26 milyon lirasını bankadan istiyoruz, 14 milyon lirasını nakit olarak avukatın bürosunda.' diye. Ne yapacaksınız? Türkiye'de satıcıya uyuyorsunuz, yoksa satmıyor adam. 'Başkasına veririm.' diyor. Bakılmış, anlaşılmış, 26 milyon lirası havale yapılmış, geri kalanını veriyorlar. Satın alınırken verilen para ve makbuzu da var. Biz suç duyurusunda bulunduk. Hem avukat hakkında hem o görüntülülerin incelenmesi için."

Sarıyer Belediye Başkanı Genç'e "adaylıktan çekil" çağrısı

Özel, Sarıyer'de CHP'den aday gösterilmemesinin ardından bağımsız belediye başkan adayı olan Şükrü Genç'in anketlerde değiştirilmesi yönünde ciddi bir talebin bulunduğunu, bu durumu Genç ile konuştuğunu, kendisinin aday olmak için ısrar ettiğini ve daha sonra da bağımsız aday olduğunu anlattı.

Anketlere göre seçimi CHP Sarıyer Belediye Başkan adayı Oktay Aksu'nun kazanacağını, ancak AK Parti'nin birkaç puan arkalarında olduğunu dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çağrım, Şükrü Başkan çıksın toplasın kalabalığı. Biz mesaj atalım bütün CHP'liler de gitsin. Desin ki 'Ben bu görevi yıllarca yaptım, bir teveccüh görseydim bir dönem daha yapacaktım. Anketleri gördüm, kazanmıyorum ama CHP'yi kaybettirmek benim işim değil.' Adayımızın elini kaldırırsın, 'Ben Şükrü Genç olarak yarıştan çekiliyorum. Atatürk'ün partisine Sarıyer'de seçim kaybettirmem.' desin. Ona yakışan budur. Pazartesi günü büyük bir törenle partiye geri dönsün, her görevi de kendisine verelim. Şükür Genç'in paraya, pula, makama zaten ihtiyacı yok. Yılmaz Büyükerşen'in takımına davet ediyoruz."

Özel, CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına asılan sahte pankartlara tepki göstererek, "Genel başkanımıza bu tweeti attıracak kadar ona haksızca saldıranlara ve onu bu açıklamayı yapmaya zorlayan bu düzene lanet olsun." ifadelerini kullandı.

"Turhan Çömez'in alacağı oy kaybettirmeye yönelik bir oy"

Özel, gönlünde ve gözünde güneş olan bütün iyi insanlardan oy beklediklerini dile getirdi.

CHP ile İYİ Parti'nin birbirlerinin lehine adaylarını neden çekmediği sorulan Özel, "Biz bunu çok teklif ettik 3 Mart'a kadar. Yüz yüze 2 kez, ardından telefonlarla, ricalarla, aracılarla... Gerçekten böyle şeyler yapılabilirdi. Ama adaylar çıktıktan ve bu noktaya geldikten sonra artık iş seçmenin vicdanına kalıyor. Turhan Bey deyince mesela aslında Balıkesir'de adaletin, vicdanın kantarının ne dediği ortada. Turhan Bey de aldığı oyla kazanma potansiyeli hiç yok. Pazartesi günü sabahleyin eğer ki Turhan Çömez kazanmaya yakın bir oy alırsa ben mahcup olayım ama Turhan Çömez'in alacağı oy kaybettirmeye yönelik bir oy." dedi.