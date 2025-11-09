Haberler

CHP Genel Başkanı Özel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Özel, görüşmede Azerbaycan'ın Zafer Günü'nün beşinci yıldönümünü kutladı, şehitlere rahmet diledi.

Özel, iki ülkenin tarihi bağlara sahip olduğunu belirterek, Azerbaycan'ın sevincini de üzüntüsünü de derinden hissettiklerini vurguladı.

İki lider, CHP ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunda da mutabık kaldı.

Özel, ayrıca, daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir araya geldiği Azerbaycan Zafer Şehit Evlatları Grubu'nun durumunu sordu. Aliyev de bu ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, onların iki ülkenin de çocukları olduğunu iletti.

Aliyev, Özel ve CHP'nin Azerbaycan'a ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
