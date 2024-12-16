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CHP Genel Başkanı Özel, "Anayasal Değerlerin Korunması" panelinde konuştu Açıklaması

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "'Aman efendim belediyelerin SGK borcu var, haciz geldi, o geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "'Aman efendim belediyelerin SGK borcu var, haciz geldi, o geldi...' Gelsin, vız gelir tırıs gider." dedi.

Özel, Sosyal Demokrasi Derneği tarafından Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenen "Anayasal Değerlerin Korunması" paneline katıldı.

Burada konuşan Özel, panelin ana motivasyonlarından birinin, durduk yere başlatılan Anayasa'nın ilk dört madde tartışmaları olduğunu ifade etti.

Anayasa çalışmalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a daha önce de "Anayasaya uymayanlarla ve o uymayanlara sessiz kalanlarla oturup bir anayasa yapmayacağız" dediğini aktaran Özel, şunları söyledi:

"Meraklısına buradan bir kez daha söylüyorum. Numan Bey, 'Ocak ayında yine ziyaretler yapacağım, yine konuşacağım' diyor. Numan Bey'e son söylediğimi şimdi baştan söyleyeyim, randevu istediğinde elbette vereceğiz, kapımız açık, diyalogdan yanayız ama Anayasa'ya uymayanlarla Anayasa konuşma noktasında biz orada yokuz, kusura bakmayın. Önce bir, Can Atalay'ı getireceksin bu Meclis'e. Hatay'ın seçtiği milletvekili buraya gelecek. İki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına teker teker uyacaksınız. Gezi Davası hakkında verilmiş AİHM kararlarına, Anayasa Mahkemesi kararlarına, verilmiş ve verilecek bütün kararlara harfiyen uyacaksınız. Anayasa Mahkemesinin aldığı bütün kararları arkasından dolanmadan uygulayacaksınız."

"Recep Tayyip Erdoğan için yapılacak hiçbir Anayasa değişikliğinin yanında olmayız"

Özel, "Biz, Recep Tayyip Erdoğan için yapılacak hiçbir Anayasa değişikliğinin yanında, sağında, solunda, kıyısında, köşesinde olmayız. Eğer Anayasa'ya bağlı olarak ettiği yemine sadıksa Numan Bey de olmasın. Çünkü bu bir tarafsız duruş değil, Recep Tayyip Erdoğan'ın umutları, korkuları, hedefleri, kaygıları üzerinden yürütülen bir sürecin sözcülüğüdür. Meclis Başkanı'na böyle bir sözcülük de yakışmaz." diye konuştu.

Anayasa tartışmalarının sis etkisi yaptığını ve gündemin konuşulmasına engel olduğunu ileri süren Özel, bunu herkesin mutlaka göz önünde bulundurması gerektiğini belirtti.

Bugün Türkiye'nin gündeminde, en düşük emekli maaşı, 17 bin liralık asgari ücret, çiftçilerin, esnafın sorunları, Suriyeli sığınmacıların bir an önce ülkelerine dönmeleri, gençlerin ümitsizliği olduğunu söyleyen Özel, şöyle devam etti:

"Devlet Bey'e sorarsan, beka sorunu, dünyanın güçlü ve zengin ülkeleri bu topraklarda hayal kuruyor. Kursun. Yüzyıl önce geldi kurdu hayali, nasıl gittiklerini gördük. Biz, o gelenleri görünce Yıldız Sarayı'nın arka bahçesinden kaçanların safında değiliz Devlet Bey. Biz, o gelenleri görünce 'Geldikleri gibi gidecekler' diyenlerin partisinde siyaset yapıyoruz. O yüzden dünyanın güçlü, zengin ülkelerinin Anadolu üzerinde, Trakya üzerinde hayal kurması beka sorunu değildir ama bu ülkenin gençlerinin dünyanın zengin, güçlü ülkelerinde hayal kurmaları beka sorunudur. Gençlere bu ülkede hayal kurdurtamayan 23 yıllık bir iktidarın yorgun ve hırçın ortağı olmaktan vazgeçin artık."

Bazı belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan prim borçlarına da değinen Özel, şunları kaydetti:

"Gazeteci arkadaşlar ısrarla 'Aman efendim belediyelerin SGK borcu var, haciz geldi, o geldi...' Gelsin, vız gelir tırıs gider. Şunu görsün herkes. Tayyip Bey, 31 Mart seçimlerinin sonuçlarını gördü, oradan ders almadı. 31 Ekim'de kendisinin önüne konulan anketleri gördü, Türkiye'de bütün CHP belediyelerinden memnuniyet ortalaması yüzde 58. Bu gidişat, CHP'nin dürüst ve temiz belediyecilik anlayışının, halktan yana belediyecilik anlayışının, Cumhuriyet Halk Partisini nereye taşıdığını ve Türkiye'de kimi iktidara taşıdığını görüyor artık."

"SGK borçları AK Parti döneminden gelmiş, katlanmış, faizlenmiş, hiç almamışsın"

AK Parti'nin, 31 Mart'taki yerel seçimlerde vatandaşın gönlünden düştüğünü gördüklerini öne süren Özel, yeniden gönle girmek için daha çok çalışmanın, rakiplerinden daha iyi işler yapmanın gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunu yapmak yerine, rakibine arkadan çelme takmak, rakibinin yaptığı işlere bir şekilde engel olmak, hizmeti götüren belediye arabasının lastiğinin altına çivi koymak gibi bir işlere kalkışıyorsan eğer, o zaman yani SGK borçları AK Parti döneminden gelmiş, katlanmış, faizlenmiş, hiç almamışsın, bir kerede CHP'den faiziyle alacaksın. Sonra da gelecek ay şirketlerin borçlarının faizlerini silip ana parayı böleceksin ama CHP'li belediyelerden parayı peşinen tahsil edeceksin. Yemeği AK Parti'liler yiyecek, hesabı faiziyle Cumhuriyet Halk Partililer ödeyecek, vatandaş da buna sessiz kalacak, öyle mi? Bu hazımsızlığı yaparsan sadece gönlünden değil vatandaşın gözünden de düşersin."

CHP'li belediyelerin hizmetlerinden rahatsız olunduğunu öne süren Özel, "Bu haczedilen para, Mansur Yavaş'ın yoksulların kapattırdığı veresiye defterlerinin parasıdır, doğal gaz yardımının parasıdır. Bu para Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da 5 yaşına, 4 yaşına kadar çocuğu olan annelere verdiği 'Anne Kart'ın, 'İyi ki Doğdun Bebek' parasının, okullarda yapılan temizliğin, Beyoğlu Belediyesinin ve pek çok belediyemizin okullarda dağıttığı ücretsiz suyun, her evin kapısına sabah konulan 2 şişe sütün parasıdır." dedi.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Güncel
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