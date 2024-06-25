CHP Genel Başkanı Özel, 10 Ekim Barış Derneğinin dayanışma yemeğine katıldı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz birbirimize göbeğimizden bağlıyız, acılarımızla bağlıyız. Birbirlerine değerleri, anıları, yaşanmışlıkları, hele hele acıları üzerinden bağlı olanların gücünü, birbirleriyle suçları üzerinden bağlı olanlar asla aşamazlar." dedi.

Özel, terör örgütü DEAŞ'ın, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde gerçekleştirdiği terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarınca kurulan 10 Ekim Barış Derneğinin, Vedat Dalokay Kokteyl Salonu'ndaki dayanışma yemeğine katıldı.

Buradaki konuşmasında, sivil toplum kuruluşlarınca Sıhhiye Meydanı'nda düzenlenecek emek, barış ve dayanışma mitingi için Ankara Garı önünde bir araya gelenlere yönelik terör saldırısının yakın tarihin en korkunç günlerinden biri olduğunu dile getiren Özel, saldırının, bir sürecin en son ve en kanlı halkası olduğunu söyledi.

"O günkü kararlılığı taşımaya devam etmek gerekiyor"

CHP Genel Başkanı Özel, saldırıyı gerçekleştirenlerin hiçbir engele takılmadan Ankara'ya kadar geldiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim yazdığımız IŞİD raporunda adı geçen Yunus Emre Alagöz, Suruç canlı bombası Abdurrahman Alagöz'ün kardeşi, elini kolunu sallaya sallaya, bir de hala daha kimliği bilinmeyen Suriyeli bombacı ile gelmiş, bütün yolu açmış, bütün aramalardan geçmiş, adeta hepimize meydan okurcasına saat 10'u 10 geçeyi hedeflemiş, 10'u 4 geçe kendilerini patlatmışlardı.

Sonra işte bizim tanıştığımız süreç başladı. 3 gün boyunca hep birlikte ömrümüzün o en feci günlerini yaşadığımız, Adli Tıp sürecini yaşadık. O günü hatırlatmak istemem ama unutmak da istemem. Bazı acıları hatırlatmamak unutmaya mal oluyorsa hatırlatmak lazım. Soma duruşmasının ilk günü 10 bin kişiydik. Her aileden bir kişi alınarak salona sığabildik. Son gün salonda 135 kişiydik. Öyle olunca cesaret geliyor birilerine. Sen faciayı gördüğünde bilendiğinde değil; o bilenmiş halin sona doğru geldiğinde köreldiğinde onlar adaleti katledecek cesareti bulabiliyorlar. O yüzden unutmamak ve yaşananları hatırlamak, o günkü kararlılığı, o günkü duyguyu taşımaya devam etmek gerekiyor."

"Tam karşılarında duracağız"

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının gösterdiği dayanışma ve bilincin örnek olduğunu vurgulayan Özel, "Biz birbirimize göbeğimizden bağlıyız, acılarımızla bağlıyız. Birbirlerine değerleri, anıları, yaşanmışlıkları, hele hele acıları üzerinden bağlı olanların gücünü, birbirleriyle suçları üzerinden bağlı olanlar asla aşamazlar. Yeter ki biz niçin bir arada olduğumuzu, bizi bir arada tutanın ne olduğunu ve hedefimizi şaşırmayalım." diye konuştu.

Dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı ile Soma davası kararını bozan Yargıtay üyelerine tepki gösteren Özel, "Recep Tayyip Erdoğan'ın, Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirdiğini, kimsenin kanını yerde bırakmayacağına söz verdiğini ama o kurulun raporuna hiçbir zaman erişilemediğini hatırlatmak lazım." ifadesini kullandı.

Yargıtayın bozma kararının ardından, terör örgütü DEAŞ'ın Ankara Garı önünde düzenlediği terör saldırısıyla ilgili 10'u tutuklu 26 sanığın yargılandığı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın yarınki duruşmasına CHP olarak katılacaklarını bildiren Özel, şunları söyledi:

"Karar, Tahir Elçi davasındaki gibi, Soma davasındaki gibi cezasızlığı özendiren bir yere yeltenirlerse tam karşılarında duracağız ya da daha önce çok sayıda siyasi davadaki gibi taraflarını yine suçludan yana kurarlarsa tarihin önünde onların gözlerinin içine bakmak üzere orada olacağız. Ama herkes şundan emin olsun ki Soma davasından sonra Akhisar'da adliyenin önünde dediğim üç kelimeyi buradan tekrar ederim, gün gelecek bu katiller ve bu katilleri koruyanlar, canımızı yakanlar ve yaktıranlar teker teker hesap verecekler, o günü yaşayacağımıza ant olsun."

Yemeğe, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan da katıldı.