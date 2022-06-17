CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek tüm öğrencilere başarılar diledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek tüm öğrencilere başarılar diledi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "YKS 2022'de ter dökecek olan sevgili gençler, emeklerinizin karşılığını alacağınız bir sınav geçirmenizi ve hayallerini kurduğunuz bölümlere yerleşmenizi diliyorum. Sizleri seviyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. AA / Barış Gündoğan - Güncel Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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