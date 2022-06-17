CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

AA - Barış Gündoğan - Güncel
 - Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "YKS 2022'de ter dökecek olan sevgili gençler, emeklerinizin karşılığını alacağınız bir sınav geçirmenizi ve hayallerini kurduğunuz bölümlere yerleşmenizi diliyorum. Sizleri seviyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Barış Gündoğan - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title