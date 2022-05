Son dakika! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yargıtayın Kaftancıoğlu kararını değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtayın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen mahkumiyet kararını onamasına ilişkin, "Cezalandırmaya çalıştırdığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Bunu bir an bile aklından çıkarma. Unutma Erdoğan, bugün Canan nezdinde vücut bulan halkın sesi, halkın iradesi senden büyüktür. Canan, yüreklidir, Canan cesurdur, Canan bizimdir." dedi.

???????Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında, hep birlikte doğusu-batısı, güneyi-kuzeyi, vicdanı olan her vatandaşla beraber bu yolda yürüyeceklerini söyledi.

Bu ülkenin insanları için yeni bir hayatın başlamak üzere olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin insanları için her bir vatandaşın onuruyla ve özgürce yaşayabileceği bir ülke yaratacağız. En karanlık anın, şafağa en yakın zaman olduğunu biliyoruz. Hep birlikte seslendiriyoruz. Erdoğan, biz göğe baktığımızda sana rağmen her şeyin daha iyiye gideceğini, bu zulmün de son bulacağını, bir kez daha huzur ve sükunetin bu ülkeye geri geleceğini hepimiz biliyoruz. Bütün bu acımasızlıklar senin zayıflıklarından doğuyor. Sen zayıfsın, biz güçlüyüz, sen sırça köşkünde yaşayacaksın, biz omuz omuza gelen bir halkız. Cezalandırmaya çalıştırdığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Bunu bir an bile aklından çıkarma. Unutma Erdoğan, bugün Canan nezdinde vücut bulan halkın sesi, halkın iradesi senden büyüktür. Canan, yüreklidir, Canan cesurdur, Canan bizimdir. Herkes duysun. 21 Mayıs günü Bursa'da miting yapacaktık. Buradan duyuruyorum artık mitingin adresi Bursa değil, İstanbul'dur. İstanbul'da yapacağız. Hiç endişe etmeyin, zalimin zulmü karşısında asla geri adım atmayacağız. Yüreğimizle, aklımızla, mantığımızla ve halka duyduğumuz sevgiyle yolumuza devam edeceğiz. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek."