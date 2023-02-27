CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefatının 12. yılında Necmettin Erbakan'ı andı Güncel Haberler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı vefatının 12. yılında andı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı vefatının 12. yılında andı. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Yaşamını vakfettiği Milli Görüş hareketinin lideri, eski başbakanlarımızdan değerli siyaset ve devlet insanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 12. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı. Kaynak: AA / Güncel Kemal Kılıçdaroğlu Necmettin Erbakan Politika Güncel Haberler

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