CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sultanbeyli'de 'Üye Katılım Töreni'nde konuştu Açıklaması

SULTANBEYLİ, İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde Aile Destekleri Sigortası'nı hayata geçireceklerini belirterek, "Hiçbir ailenin geliri asgari ücretin altında olmayacak. Bunun kanunu çıkacak." dedi.

Kılıçdaroğlu partisinin Sultanbeyli İlçe Başkanlığınca Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Üye Katılım Töreni"ne katıldı.

Törende, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi de bulundu.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Sultanbeyli ile aralarındaki duvarın yıkılması gerektiğini ifade ederek, "Duvarın örülmesinde bizim de kabahatimiz var. Vatandaşa ulaşma konusunda yeteri kadar çalışmalıyız." diye konuştu.

Kendilerine oy vereceklerini düşündükleri bazı kitlelerin, "Kardeşim geldin mi? Oturdun mu? Bir derdimi dinledin mi?" diye sorduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yeni bir sürecin başladığını belirtti.

"Bizim kavgaya ihtiyacımız yok. Helalleşmeye ve kucaklaşmaya ihtiyacımız var." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Her evde bir işsiz var. Her evde bir işsiz varsa, her evde dert var demektir. Bir arkadaşım konuşurken kalelerden söz etti. 'Sultanbeyli AK Parti'nin kalesi' diye bir deyimden söz etti. CHP'nin felsefesi eğer bir yeri kale olarak tanımlayacaksak her fabrika bir kaledir. Cumhuriyeti kuranlar da öyle demişlerdir. Her kurulan yeni fabrikaya bir kale olarak bakmışlardır. Dolayısıyla fabrikaların yapılması, istihdam alanlarının yaratılması, insanların güzel işlerde çalışmaları, her evde huzurun, her evde bereketin olduğu bir Türkiye inşa etmek zorundayız. Çok ayrıştığınızı biliyorum. Etnik kimlik, inançlar üzerinden siyaset yapıldı. Bunlar toplumu ayrıştırdı ve böldü. Ben bu millete söz verdim. Kimlik üzerinden siyaset yapmayacağım."

"Eski yaraları sarmamız lazım"

Bir dönem başörtüsünün Türkiye'nin bir numaralı sorunu olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Sana ne kardeşim? Başörtüsünü takar takmaz. Sorun nedir? O evde ekmek, işsiz var mı? Sen siyaset yapacaksan önce onu çözeceksin. Onu da inşallah tarihe gömdük. Dolayısıyla Sultanbeyli'yle bizim kucaklaşmamız lazım. Eski yaraları sarmamız lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, seçimler sırasında çok şey söylediğini de anımsatarak, şunları kaydetti:

"Efendim 'CHP gelirse sosyal yardımlar kesilecek.' Hayat şunu gösterdi, sosyal yardımlar bırakın kesilmeyi, sosyal yardımlar arttı bile. Asgari ücret 4 bin 200 lira. Ama Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde asgari ücret 4 bin 500 lira. Biz daha fazla veriyoruz. Asgari ücret daha fazla olursa ne olur? Eve biraz daha huzur gelir. Bunların hepsini yapıyoruz. İnanın. Ayrıca bir şey daha yapacağız. Sizlerin oyuyla Allah nasip eder iktidar olduğumuzda Aile Destekleri Sigortası'nı getireceğiz. Hiçbir ailenin geliri asgari ücretin altında olmayacak. Bunun kanunu çıkacak."

"Oyunuzu CHP'ye vereceksiniz"

Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki seçimin kaderini belirleyecek olan gençler, sizler belirleyeceksiniz. 6 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak. Siz demokrasi mi istiyorsunuz? Siz adalet mi istiyorsunuz? Siz sizi yönetenleri özgürce eleştirmek mi istiyorsunuz? O zaman oyunuzu CHP'ye vereceksiniz." diye konuştu.

Kendisine yönelik eleştirilerin özgürce yapılabileceğine de dikkati çeken Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Beni özgürce eleştirmeniz için, eleştirdiğiniz zaman da başınıza bir şey gelmeyecektir güvencesine sahip olduğunuz için oyunuzu CHP'ye vermeye çalışın. Sizin hayalleriniz benim hedefim olacak. Hayallerinizi gerçekleştireceğiz. Bunların tamamı sizin hakkınız. Bu hakkı size teslim edecek kurumun adına da biz siyaset kurumu diyoruz. İnşallah ileride Sultanbeyli Belediye Başkanımız da olacak. Onlar da sizin yanınızda olacak. Verdiğimiz verginin hesabını eğer siyaset kurumu size vermiyorsa paralar başka yerlere gidiyor demektir. Birilerine gidiyor demektir. O birilerine giden paraları, hortumları söz veriyorum Sultanbeyli'de tamamını keseceğim, o hortumlanan paraların tamamını bu halka, bu millete vereceğim hiç endişe etmeyin. Benim umudum gençler, sizlersiniz."

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da seçimin iptal olduğunu, bir iftar sırasında Sultanbeyli'de öğrendiklerini anımsattı.

Sultanbeyli'nin İstanbul'da en çok sıkıntı duyan ve eksikleri olan ilçelerden olduğunu söyleyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Biz kararlı bir biçimde, geldiğimizde hemen hemen hiç başlanmamış olan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli hattının inşasını şu anda çok yoğun bir çalışmayla sürdürüyoruz. Çekmeköy'den Sancaktepe Şehir Hastanesine olan bölümü seneye, 2024 sonuna doğru da Sultanbeyli'ne olan kısmı tamamlayıp ilçeyi İstanbul'un metrolarına bağlayan projeyi tamamlamış olacağız."

Konuşmaların ardından törene katılan yeni üyelere rozetlerini takan Kılıçdaroğlu, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.