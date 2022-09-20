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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partililerle selamlaşması Programa katılanlar ELAZIĞ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Elazığ'daki grup toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partililerle selamlaşması

Programa katılanlar ELAZIĞ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Elazığ'daki grup toplantısına katıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ Güncel Haberler

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