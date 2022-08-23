CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı - Detay Güncel Haberler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu rozet takması İstiklal Marşı okunması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ???????- Katılımcılar NİĞDE - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu rozet takması İstiklal Marşı okunması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ???????- Katılımcılar NİĞDE - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı. Kaynak: AA / Güncel Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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