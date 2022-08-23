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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı - Detay

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı - Detay

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu rozet takması İstiklal Marşı okunması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ???????- Katılımcılar NİĞDE - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu rozet takması

İstiklal Marşı okunması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

???????- Katılımcılar NİĞDE - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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