CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı - Detay
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu rozet takması İstiklal Marşı okunması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ???????- Katılımcılar NİĞDE - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu rozet takması
İstiklal Marşı okunması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
???????- Katılımcılar NİĞDE - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı.
Kaynak: AA / Güncel