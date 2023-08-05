CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza: 2'si gazeteci 4 yaralı
Güncel Haberler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tercan Meydanı'nda halkla buluşma programı öncesi Erzincan-Tunceli Kavşağı'nda seyir halinde olan konvoyda 7 aracın karıştığı kazada 2'si gazeteci 4 kişi yaralandı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza: 2'si gazeteci 4 yaralı
7 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
ERZİNCAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tercan Meydanı'nda halkla buluşma programı öncesi Erzincan-Tunceli Kavşağı'nda seyir halinde olan konvoyda kaza meydana geldi. 7 aracın karıştığı kazada 2'si gazeteci 4 kişi yaralandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel