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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza: 2'si gazeteci 4 yaralı

Güncel Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tercan Meydanı'nda halkla buluşma programı öncesi Erzincan-Tunceli Kavşağı'nda seyir halinde olan konvoyda 7 aracın karıştığı kazada 2'si gazeteci 4 kişi yaralandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza: 2'si gazeteci 4 yaralı

7 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

ERZİNCAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tercan Meydanı'nda halkla buluşma programı öncesi Erzincan-Tunceli Kavşağı'nda seyir halinde olan konvoyda kaza meydana geldi. 7 aracın karıştığı kazada 2'si gazeteci 4 kişi yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Erzincan Tercan Güncel Haberler

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