CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, nikah törenine katıldı Güncel Haberler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi Kemal Kılıçdaroğlu'nun salondakilerle tokalaşması Çiftin dans etmesi Kemal Kılıçdaroğlu'unun gelin ve damadı kutlaması Gelin ve damat ile fotoğraf çektiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun nikahtan ayrılışı ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi Kemal Kılıçdaroğlu'nun salondakilerle tokalaşması Çiftin dans etmesi Kemal Kılıçdaroğlu'unun gelin ve damadı kutlaması Gelin ve damat ile fotoğraf çektiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun nikahtan ayrılışı ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da CHP Ankara Milletvekilli Servet Ünsal ve Dürdane Ünsal çiftinin oğlu Eker ile Sariye ve Zeynel çiftinin kızları Sibel'in düğün törenine katıldı. Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Servet Ünsal Ankara Güncel Haberler

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