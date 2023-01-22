CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, nikah törenine katıldı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi Kemal Kılıçdaroğlu'nun salondakilerle tokalaşması Çiftin dans etmesi Kemal Kılıçdaroğlu'unun gelin ve damadı kutlaması Gelin ve damat ile fotoğraf çektiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun nikahtan ayrılışı ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun salondakilerle tokalaşması
Çiftin dans etmesi
Kemal Kılıçdaroğlu'unun gelin ve damadı kutlaması
Gelin ve damat ile fotoğraf çektiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun nikahtan ayrılışı ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da CHP Ankara Milletvekilli Servet Ünsal ve Dürdane Ünsal çiftinin oğlu Eker ile Sariye ve Zeynel çiftinin kızları Sibel'in düğün törenine katıldı.