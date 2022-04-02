CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan ramazan paylaşımı - Haberler

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan ramazan paylaşımı

AA - Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan ramazan paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam aleminin ramazanını kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam aleminin ramazanını kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı güçlendirdiğimiz ve kucaklaşarak bayram ettiğimiz bu mübarek ayda, tüm İslam aleminin ramazan ayını kutluyor; yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörünün hakim olduğu, sağlık, mutluluk ve huzur içinde yaşayacağımız günler diliyorum." ifadesini kullandı.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel

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