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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Nazilli'deki Patlamada Yaşamını Yitirenler İçin Taziye Mesajı

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Nazilli'deki Patlamada Yaşamını Yitirenler İçin Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın’ın Nazilli ilçesinde 7 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin “Aydın Nazilli’de meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'ın Nazilli ilçesinde 7 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin "Aydın Nazilli'de meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'ın Nazilli ilçesinde 7 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aydın Nazilli'de meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Nazilli Aydın Güncel Haberler

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