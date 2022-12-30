CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Nazilli'deki Patlamada Yaşamını Yitirenler İçin Taziye Mesajı Güncel Haberler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın’ın Nazilli ilçesinde 7 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin “Aydın Nazilli’de meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” mesajını paylaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'ın Nazilli ilçesinde 7 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin "Aydın Nazilli'de meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'ın Nazilli ilçesinde 7 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aydın Nazilli'de meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. Kaynak: ANKA / Güncel Kemal Kılıçdaroğlu Nazilli Aydın Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Nazilli'deki Patlamada Yaşamını Yitirenler İçin Taziye Mesajı - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.