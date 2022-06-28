CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cüneyt Arkın'ın ailesine başsağlığı telefonu - Haberler

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cüneyt Arkın'ın ailesine başsağlığı telefonu

AA - Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cüneyt Arkın'ın ailesine başsağlığı telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sinema sanatçısı Cüneyt Arkın'ın vefatı nedeniyle eşi Betül Cüreklibatır'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sinema sanatçısı Cüneyt Arkın'ın vefatı nedeniyle eşi Betül Cüreklibatır'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Arkın'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel

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