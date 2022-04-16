CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Zekeriya Beyaz'ın ailesine taziye ziyareti - Haberler

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Zekeriya Beyaz'ın ailesine taziye ziyareti

AA - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Zekeriya Beyaz'ın ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 12 Nisan'da hayatını kaybeden Beyaz'ın Esenler'de yaşayan ailesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, kendilerine başsağlığı dileklerini iletti.

Prof. Dr. Beyaz'ın yakınlarıyla bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Zekeriya Beyaz'ın ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Zekeriya Beyaz'ın ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Zekeriya Beyaz'ın ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Zekeriya Beyaz'ın ailesine taziye ziyareti

AA / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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