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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın'la görüştü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın'la görüştü

Güncel Haberler

Eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ve Karayalçın'ın CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Karayalçın, herhangi bir açıklama yapmadan genel merkezden ayrıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Başbakan Yardımcısı Kemal Kılıçdaroğlu Murat Karayalçın Güncel Haberler

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