CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, mevsimlik tarım işçileriyle görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sincan'da mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Sincan ilçesine bağlı Çokören Mahallesi'ne giden Kılıçdaroğlu, burada mevsimlik tarım işçileri ile görüştü.

İşçilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra mahalle sakinleriyle bir araya geldi.