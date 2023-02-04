CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'da muhtarlarla buluştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı göstererek, huzur içinde yaşayacağız. Ayırmak isteseler bile inanmayın, inadına beraber yaşayacağız." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı göstererek, huzur içinde yaşayacağız. Ayırmak isteseler bile inanmayın, inadına beraber yaşayacağız." dedi.

Bakırköy'de, İstanbul ve çeşitli illerden gelen muhtarların katılımıyla düzenlenen buluşmada konuşan Kılıçdaroğlu, zaman zaman muhtarlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

Kılıçdaroğlu, "Bazen aynı sofraya oturur dertleşiriz. Bu topraklarda yapılan ilk seçim, 1833'te Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki muhtarlık seçimidir. O nedenle muhtarlık kurumu değerlidir ama 1833'ten bugüne kadar muhtarlık kurumu hak ettiği desteği, toplumda hak ettiği yeri yeterince alamamıştır. Güçlü bir muhtarlık kurumu, demokrasinin güçlü olması demektir." diye konuştu.

Bir kişinin başı sıkıştığında ilk başvurduğu, derdini anlattığı kişinin muhtar olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletvekilini, belediye başkanını, bakanları bulamaz ama muhtarın kapısı açıktır, gider derdini anlatır. Bizim muhtarlık kurumunu güçlendirmek istememizin temelinde de bu arzu var. Muhtarın köyüyle, ilçesiyle ya da mahallesiyle ilgili sorun varsa sorunu çözecek olan kurumun adı siyasettir. Muhtarlık kurumunun ne kadar önemli olduğunu bilmenin ötesinde sosyal yardımların muhtarlar eliyle dağıtılması, gerçek hak sahiplerine sosyal yardımın ulaşması demektir."

Muhtarların sorularını yanıtladı

Buluşmada muhtarların sorularını da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, sütteki fiyat değişimine ilişkin, "Sütü 15 lira yaptınız, yem oldu 80 lira. Sütü 20 lira yaptınız, yem oldu 150 lira. Sütü 30 lira yaptınız, yem oldu bin lira. Fiyat istikrarını sağlamak lazım. Ezilen üretici olduğu zaman 85 milyonu yabancılar doyuruyor." dedi.

Kılıçdaroğlu, tarımın stratejik sektör olduğunu ifade ederek, "85 milyon insanın karnını doyuran tarımdır, üreticidir. Kanuna göre milli gelirin yüzde 1'ini çiftçiye vermek zorundasınız. Vermiyor ama vermediği için de oy alıyor. Sorun da o. Hakkınızı arayacaksınız." diye konuştu.

Kanal İstanbul projesine değinen Kılıçdaroğlu, göreve geldiklerinde projeyi iptal edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Sadece Kanal İstanbul değil, bu memleketin hazinesini çarçur edip 418 milyar doları iç edenlerden o paranın tamamını alacağız. Biz herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı göstererek, huzur içinde yaşayacağız. Ayırmak isteseler bile inanmayın, inadına beraber yaşayacağız."