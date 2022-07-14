CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mete'nin ailesine başsağlığı diledi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Batı Trakyalı Türk azınlığın ileri gelenlerinden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin ailesine taziyelerini iletti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Batı Trakyalı Türk azınlığın ileri gelenlerinden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin ailesine taziyelerini iletti. CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Mete'nin ailesiyle telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu görüşmede, Ahmet Mete'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. AA / Kemal Karadağ - Güncel Güncel Haberler

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