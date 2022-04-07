CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, inşaat işçileriyle iftar yaptı - Haberler

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, inşaat işçileriyle iftar yaptı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, inşaat işçileriyle iftar yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir konut inşaatı şantiyesine ziyarette bulunarak işçilerle birlikte iftar yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir konut inşaatı şantiyesine ziyarette bulunarak işçilerle birlikte iftar yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir inşaat şantiyesine iftar vakti ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu, işçilerin iftar yemeğinden yedi. Yemek sırasında işçilerle sohbet eden CHP lideri, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, inşaat işçileriyle iftar yaptı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, inşaat işçileriyle iftar yaptı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, inşaat işçileriyle iftar yaptı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, inşaat işçileriyle iftar yaptı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İnşaat, Güncel, Haberler

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