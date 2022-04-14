CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Haydar Baş'ı andı - Haberler

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Haydar Baş'ı andı

AA - Kemal Karadağ - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Haydar Baş'ı andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Nisan 2020'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kurucu Genel Başkanı Haydar Baş'ı andı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Nisan 2020'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kurucu Genel Başkanı Haydar Baş'ı andı.

???????Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Değerli ekonomist ve siyasetçi, Bağımsız Türkiye Partisi'nin kurucusu Prof. Dr. Haydar Baş'ı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Kemal Karadağ - Güncel

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