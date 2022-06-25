CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Feshane'deki restorasyon çalışmalarını inceledi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, restorasyon çalışmalarının devam ettiği Feshane'de incelemelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, restorasyon çalışmalarının devam ettiği Feshane'de incelemelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Feshane binalarını koruma amaçlı sürdürülen restorasyon çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı parti yetkilileri eşlik etti. AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel Güncel Haberler

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