CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ev hizmetlerinde çalışan kadınlarla iftar yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ev hizmetlerinde çalışan kadınlarla iftar yaptı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Ankara'da ev işlerinde çalışan kadınlarla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Yemeğin ardından kadınlarla sohbet ederek sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

AA / Güncel