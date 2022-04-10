Kılıçdaroğlu, emekli emniyet mensuplarıyla iftarda buluştu
AA - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftar masasında oturması Kur'an-ı Kerim tilaveti Dua edilmesi Programdan görüntüler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli emniyet mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftar masasında oturması
Kur'an-ı Kerim tilaveti
Dua edilmesi
Programdan görüntüler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli emniyet mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen iftar programında emekli emniyet mensuplarıyla buluştu.