Kılıçdaroğlu, emekli emniyet mensuplarıyla iftarda buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftar masasında oturması

Kur'an-ı Kerim tilaveti

Dua edilmesi

Programdan görüntüler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli emniyet mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen iftar programında emekli emniyet mensuplarıyla buluştu.