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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, depremlerden etkilenen Nurhak ilçesini ziyaret etti

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, depremlerden etkilenen Nurhak ilçesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Nurhak ilçesini ziyaret etti.

Vatandaşlarla görüşen ve bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, yaşanılan acıyı yüreklerinde hissettiklerini belirtti. "Yaraları sarmaya çalışıyoruz." diyen Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının vatandaşların emrinde olduğunu, acıyı dindirmek, sorunları çözmek için ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiklerini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Sakın umutsuz olmayın. Hep birlikte daha güzel günleri yakalamak için mücadele edeceğiz ve bu güzelliği yakalayacağız. Sorun çok, sorun büyük ama bu bizi umutsuzluğa asla sürüklememeli. Türkiye'nin bütün sorunlarını Allah nasip ederse kısa süre içerisinde çözeceğiz. Daha güzel bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş Güncel Haberler

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