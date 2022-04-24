CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çocuklarla video konferansla bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, çeşitli ülkelerden çocuklarla video konferans toplantısında bir araya geldi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu'nun Kuzey Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Moldova, Gagavuzya, Doğu Türkistan, KKTC, Kırgızistan, Azerbaycan, Suriye, Yunanistan, Kazakistan, Özbekistan, Afganistan, Filistin, Ukrayna ve Yakutistan'dan video konferansla buluştuğu çocuklar, 23 Nisan şiirleri okudu, duygu ve düşüncelerini aktardı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün inşa ettiği yeni, bağımsız, güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün mazlum ülkelere örnek olduğunu hatırlattı.

Bu nedenle Filistin halkının yanında olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, Filistin'den katılan çocuğun "ülkesinin bağımsızlığı için Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek aldığını" ifade ettiği mesajını büyük bir dikkatli dinlediğini söyledi.

Suriye'den İstanbul'a gelen bir çocuğun ise kendisini İstanbul'a davet ettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, çocuğu ziyaret edeceğini, Suriyelilerin dertlerini, sorunlarını bildiğini, çözmek istediğini kaydetti.

Ukrayna'da zor ve acılı bir tablonun olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, Ukrayna halkının yanında olduklarını, her türlü desteği verdiklerini dile getirdi.

En büyük arzularının, bütün çocukların barış, huzur, sevgi içinde gülüp oynamaları olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bu bayram, sadece bizim Türk çocuklarının değil, bütün dünya çocuklarının bayramı. Bu bayramda hepiniz gülün, eğlenin. Çünkü gülüp eğlendikçe geleceğe daha güzel hazırlanacaksınız. Hepinizin gözlerinden öpüyorum." dedi.

AA / Güncel