CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "CHP 100. Yıl Hatıra Ormanı" açılışında konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet demek, Cumhuriyet Halk Partisi demektir. Cumhuriyet Halk Partisi demek aslında Türkiye demektir. Böyle baktığımız zaman Türkiye'nin büyümesi ve kalkınması için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, "CHP 100. Yıl Hatıra Ormanı" açılışına katıldı.

Partilerinin 100. yılı dolayısıyla bugün 1923 ağaç dikeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "100 yıllık bir çınar. Sürekli filiz veren, büyüyen bir çınar. Bugün 1923 ağaç dikmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birlikte yapacağız, birlikte sulayacağız, birlikte büyüteceğiz. Önümüzdeki günlerde bu ağaçların sayısı çok daha fazla artmış olacak." dedi.

Kentlerde yaşayanların yeşile, parklara, doğaya ihtiyacı olduğunun ve bu ihtiyacın giderilmesi gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Kentler rant yaratır ama o rantların halk için olması lazım. Yani halkın yararına olması lazım. Gelecek olan 1923 ağaç eminim bu bölgeye, Ankara'ya da güzel bir atmosfer katacaktır. İklim değişikliğinden tutun, yazın veya yaz akşamları insanlar burada ağaçların altında çocukları ile beraber oturacaklar, konuşacaklar ve dertleşecekler. Bu ortamın oluşması, 1923 ağacın bir araya gelerek bir süre sonra sayılarının artarak, orman atmosferinde, yeşil atmosferinde olması güzel bir olay. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz. Ağaçlarımızı dikeceğiz ve bunların bakımını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanımızla birlikte yapacaklar." şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet kurulduğunda bez, ayakkabı üretecek fabrika, entegre savunma sanayisi ve uçakların olmadığını, her şeyin dışarıdan alındığını dile getirdi.

Dumlupınar'da katıldığı törenin ardından, meydan savaşında kullanılan silahların sergilendiği müzeyi gezdiğini aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Alman, Fransız, Ruslara ait silahlar var, bize ait tek bir silah bile yok. Dışarıdan almışız mücadele etmek için. Bu ülkeyi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi şartlarda bu ülkeyi inşa ettiğini eğer biz bilmezsek ve çocuklarımıza öğretmezsek görevimizi yapmamış oluruz. Cumhuriyet ilan edildikten ve Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandıktan sonra ilk yapılan işlerden birisi, siyasi bağımsızlığımızı, ekonomik bağımsızlıkla nasıl güçlendirebiliriz, bunun mücadelesi verilmiştir. Eğer siz ekonomide güçlü değilseniz, sizin siyasi bağımsızlığınız tehlikededir. O nedenle de 1923 yılında İzmir'de İktisat Kongresi toplanır. 1921'de Kayseri'de uçak fabrikasının temeli atılır. 9 yıl sonra Kayseri'den kalkan ilk uçak Ankara'ya iner. Uçak Motorları Fabrikası Etimesgut'ta kurulur. Daha sonra Eskişehir'de İkinci Uçak Fabrikası kurulur, inşa edilir ve uçak üretmeye başlar. 1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden biri Türkiye'dir. Cumhuriyet Halk Partisi seçimlerde kazanamayıp, iktidarı devrettiğinde Merkez Bankasının kasasında 176 ton altın vardır. Daha sonra ne uçaklar kalır, ne Uçak Motorları Fabrikası kalır, ne de Kırıkkale'de kurulan entegre savunma sanayi yeteri kadar gelişir. Cumhuriyet Halk Partisi demek aslında bizim ülkemizin geleceğinde en önemli ve en nitelikli kararları alan parti demektir. Savunma sanayisinden başlayıp, çağdaş bir eğitim sistemi olsun diye Köy Enstitülerini bütün coğrafyada düzenli, dengeli oluşturursanız ve orada gencecik çocuklarımız okuma yazma öğrenirse işte o zaman Türkiye büyür ve kalkınır."

-"Hangi şartlarda devletin inşa edildiği bilinmeli"

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet kurulduğunda okuma yazma oranının kadınlarda binde 8, erkeklerde yüzde 8 ile yüzde 10 arasında değiştiğini belirterek, Falih Rıfkı Atay'ın da anılarında, "Ankara Başkent oldu, fakat devlette memur olarak çalışacak okuma yazma bilen birisini bulamıyoruz." yazdığını aktardı.

Hangi şartlarda devletin inşa edildiğinin bilinmesi ve bunun gençlere öğretilmesi gerektiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisinin, okullar açarak, savunma sanayi kurarak, Malatya'dan Nazilli'ye kadar fabrikalar inşa ederek ve Osmanlı'dan alınan tüm borçları ödeyerek, dışarıdan kimseye el avuç açmadığını söyledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye büyüdü, Türkiye okullaştı, Türkiye kalkındı, Türkiye ormanlaştı ve Türkiye güçlü bir ülke olarak çıktı ortaya. Osmanlı'nın borcunu da son kuruşuna kadar ödedi. Cumhuriyet Halk Partisi işte budur. Yani kul hakkına saygılı oldu, hiç kimseyi ötekileştirmedi, herkesin okumasını istedi, kadınların okula gitmesi zaten mümkün değildi, kız çocuklarının okula gitmesi zaten mümkün değildi. Bugün her anne, baba kız çocuklarının okumasını istiyor. Cumhuriyet demek, Cumhuriyet Halk Partisi demektir. Cumhuriyet Halk Partisi demek aslında Türkiye demektir. Böyle bakmamız lazım. Böyle baktığımız zaman Türkiye'nin büyümesi ve kalkınması için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Tabii demokratik standartlar içinde. Bir ülkenin büyümesinin, kalkınmasının temel felsefesi aynı zamanda halktan toplanan vergilerin hesabının millete verilmesidir."

-"Devlet şeffaf olmalı"

Kılıçdaroğlu, elektrik düğmesine basıldığında 4, musluk açıldığında 5 çeşit vergi ödendiğini, ekmek alındığında, dolmuşa binildiğinde vergi ödendiğini, milletin ödediği vergilerin nereye harcandığının bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Devletin şeffaf olması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bir yönetim, bir iktidar halkına hesap vermiyorsa paraların nereye gittiğini kimse bilemez. Bugün yaşadığımız dramlardan birisi de maalesef budur." dedi.

Kılıçdaroğlu, gelecek 100 yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün görkemiyle ve kuruluşundaki felsefeyle büyümüş olacağını belirterek, "Bizim kuruluşumuzdaki felsefe, insan haklarıdır, kadın erkek eşitliğidir, eğitimdir, sorgulayan eğitimdir, laik sistemdir. Ayrıca biz Cumhuriyet'i kurduktan sonra bütün mazlum milletlere örnek olduk onlar da Cumhuriyet kurdular. Bunun da kıymetinin bilinmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından, ağaç dikti ve can suyu verdi.

Programa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve partililer katıldı.

Programın ardından Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.