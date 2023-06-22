CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim öncesinde yeni bir ittifak kurulup kurulmayacağının o günün koşullarında değerlendirileceğini belirterek, "Eğer ittifak olursa o artısı olacak ama belediye başkanlarımız ittifak yokmuş gibi çalışmak, geniş kitlelere gitmek, vatandaşın...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim öncesinde yeni bir ittifak kurulup kurulmayacağının o günün koşullarında değerlendirileceğini belirterek, "Eğer ittifak olursa o artısı olacak ama belediye başkanlarımız ittifak yokmuş gibi çalışmak, geniş kitlelere gitmek, vatandaşın derdini dinlemek zorundalar." dedi.

Kılıçdaroğlu, Tele1 TV canlı yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçim sonuçlarına ilişkin soru üzerine, kendilerine oy veren 25 milyonu aşkın kişinin demokrasiden, özgürlükten, yoksulluğun bitmesinden yana oy kullandığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu oranı büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Yeniden ittifaklar kurmayı, bir ortak alan oluşturmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna karşılık, 6'lı masaya yönelik bazı eleştirileri anımsatarak, "6'lı masayı niye kurdun? Yahu demokrasi için kurdum. Beraber bir araya geldik, kaldı ki ben değil sizin 6 lidere de saygı göstermeniz lazım. Bu ülkenin kurtuluşu, aydınlığı, huzuru, bu ülkede herkesin kazanacağı; gencecik evlatlarımızın, umudunu yurt dışına bağlamayacağı bir ortamı yaratmak için 6'lı değil yeri gelirse 16'lı da 26'lı da masa kurarım." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, 6'lı masayı eleştirenlerin, demokrasiyi savunmak için insanların bir araya nasıl gelmesi gerektiğini hala içselleştiremediğini, olaya bireysel bir pencereden baktığını söyledi.

"Yerel seçimler gelir o zaman oturulur, konuşulur"

Yerel seçimlerde yeni bir ittifak yapılıp yapılmayacağı, ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumartesi günü yapılacak kongrede "Millet İttifakı'nın sona erdiğini ilan edeceği" iddialarına yönelik değerlendirmeleri sorulan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"İşbirliği genelde seçim döneminde oluyor. Yani şu anda ittifak yok, her parti kendisi bağımsız zaten ama biz genel başkanlar olarak Türkiye'nin sorunları, parlamentonun yapısıyla ilgili arada oturup konuşuyoruz. Bu, konuşmayacağız anlamında değil ama şu anda ittifak yapacağımız bir şey yok ortada. Seçim zamanı, yerel seçimler gelir o zaman oturulur, konuşulur yine. İttifak yapılacak mı yapılmayacak mı konusunda elbette her lider doğal olarak bunu kendi ekibine soracaktır, değerlendirecektir. Dolayısıyla iş o aşamaya gelince oturulur, konuşulur."

Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"O günün koşullarına göre bakacağız. Yani o günün koşullarında eğer bir ittifak yapmak gerekiyorsa ki bu talep daha çok seçime girecek olan belediye başkan adaylarından gelecektir. Ben şunu ifade edeyim, bütün belediye başkanı arkadaşlarımız ittifak yokmuş gibi çalışmak zorundalar. Eğer ittifak olursa o artısı olacak ama belediye başkanlarımız ittifak yokmuş gibi çalışmak, geniş kitlelere gitmek, vatandaşın derdini dinlemek zorundalar. Bu konuda hiçbir belediye başkanımızın hakkını yemek istemem, belediye başkanlarımız gerçekten bütün engellemelere rağmen başarılılar, tarih yazıyorlar."

"Parti tarihimizde ilk kez sandıklar bu kadar geniş kapsamlı korunmuştur"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'la ilgili soru üzerine, "Ben kimsenin düşüncelerinden ötürü hapse atılmasını asla doğru bulmam. Herkesin düşüncesine saygı gösterirsiniz. Düşünce, şiddete dönüşmediği sürece o düşünceye saygı göstermek zorundasınız. Olaylara böyle bakmak gerekiyor. Bunu yapmadığınız takdirde ülkenizde demokrasi olmaz." ifadelerini kullandı.

"Seçimlerde sandıkların yeterince korunduğunu düşünüyor musunuz?" yönündeki soruya da Kılıçdaroğlu, "Bizim parti tarihimizde ilk kez sandıklar bu kadar geniş kapsamlı korunmuştur. Müşahitlerimiz, sandık görevlilerimiz vardır. Sandık görevlisi arkadaşlarımız yüzde 99 oranında görevlerini yaptı. Yüzde 1'lik bir ihtimal olabilir." karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu, YSK'den gelecek son veriler ışığında, bu yüzde 1'lik kesimden keyfi olarak sandık görevine gitmeyenlerin partiyle ilişiğinin kesileceğini belirtti.

"Büyük olasılıkla gidemeyeceğim ama güzel bir mesaj göndereceğim"

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimlerin kaybedilebileceğine yönelik endişesini dile getirdiğinin anımsatılması üzerine, "Hiç kimse unutmasın, biz yerel seçimlerde gerekli başarıyı fazlasıyla elde edeceğiz. Çok daha yüksek bir hedefe kilitlenmiş vaziyetteyiz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının kazanılmasının yıl dönümü nedeniyle yarın kentte yapılacak kutlamalara katılıp katılmayacağı sorulan Kılıçdaroğlu, "Akşamki programa davetliyim. Onun için bir davet geldi, büyük olasılıkla gidemeyeceğim ama güzel bir mesaj göndereceğim. Bir kutlama, şenlik havası içinde olacak ve o şenlik havasının güzel geçmesi de benim en büyük arzum." diye konuştu.

81 il başkanının ortak açıklaması

Kılıçdaroğlu, CHP'li 81 il başkanının ortak açıklaması ve toplantıda alınan kararlara ilişkin soru üzerine, yapılan toplantının seçimin değerlendirilmesine yönelik olduğunu anlattı.

81 il başkanının ortak açıklamasının hazırlanma sürecine de değinen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"4 il başkanımız görevlendirildi, bir metin hazırladılar ve bu metin, il başkanlarının kendi aralarındaki WhatsApp grubuna iletildi. Metin hazırlanması için 4 arkadaşımızı görevlendirdik, çünkü 81 kişi bir araya gelip metin hazırlayamaz. Örneğin MYK'daki sayı çok daha düşüktür ama kamuoyuna bir açıklama yapılacaksa 2 veya 3 arkadaşı görevlendiririz, onlar bir taslak metin hazırlar ve bu metin MYK'da görüşülür, uzlaşma sağlandıktan sonra da kamuoyuna açıklanır. Burada da 4 arkadaşımız bir taslak metin hazırladı ve bu taslağı 81 arkadaşımızın onayına sundular. Görüşler, ifadeler netleştikten ve herkes mutabakat sağladıktan sonra da kamuoyuyla paylaşıldı. İşin özü bu. Yani bu bir 'destek' olmaktan öte, beraber, birlikte bundan sonra nasıl bir yol haritası çizmeliyiz, nasıl bir mücadeleyi başlatmalıyız ya da yürümeliyiz çerçevesinde hazırlanan bir metin."

Kılıçdaroğlu, hiçbir il başkanının, kim olursa olsun CHP Genel Başkanlığı makamının itibarsızlaştırılması yönünde yapay, gerçek olmayan bir eleştiriyi içine sindiremeyeceğinin altını çizdi.

Toplantıda, bazı il başkanlarının milletvekilleri ile ilgili belli bir dönem sınırlaması getirilmesine, Parti Meclisi sayısının daha yüksek olması ve politika üreten bir merkez haline dönüşmesine yönelik önerilerini dile getirdiğini anlatan Kılıçdaroğlu, var olan sorunların çözülebilecek türden sorunlar olduğunu, bununla ilgili bir tüzük komisyonu oluşturulup bu çerçevede karar alınacağını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, değişimin bir felsefesinin, amacının olması gerektiğini, kişi endeksli bir değişimin doğru olmadığını, kurumsal yapıdaki aksaklıkların düzelmesi gerektiğini dile getirdi.

Tüzükte istenen düzenlemelerin gerçekleştirilmesi durumunda en çok ön seçim isteyenin de kendisinin olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, ayrıca yerel seçimlerde aday gösterilecek kişilerde tüzükte öngörülen cinsiyet ve gençlik kotasının uygulanması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faizinin yüzde 15'e çıkarılması kararının sorulması üzerine de millete yalan söylendiğini savunarak, "Ne oldu faiz yükseldi, dolar da yükseldi. Şimdi sormak lazım, dün Kur'an-ı Kerim'den, faizden, 'nas'tan söz ediyordun, imandan, ahlaktan söz ediyordun. Ne oldu, hepsi yerle yeksan oldu." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)