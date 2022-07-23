CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da Mübadele Evi'ni ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Mübadele Evi'ni ziyaret etti.

Görükle semtindeki Rıza Ağa Mübadele Kahvehanesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Muhtarların demokraside önemli bir yer tuttuğunu belirten Kılıçdaroğlu, muhtarlığa bu sebeple çok önem verdiklerini söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisine üye olan muhtarlara rozetlerini taktı.

Daha sonra Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi ile 1923'te Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle semtine göç edenlerin torunları tarafından kurulan Mübadele Evi'ne gelen Kılıçdaroğlu, partililer tarafından karşılandı.

Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleşen ziyarette Mübadele Evi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretlerde Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Bursa milletvekilleri, CHP Bursa il yöneticileri de eşlik etti.