CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da Mübadele Evi'ni ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da Mübadele Evi'ni ziyaret etti

AA - İsmail Özdemir - Güncel
 - Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da Mübadele Evi'ni ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Mübadele Evi'ni ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Mübadele Evi'ni ziyaret etti.

Görükle semtindeki Rıza Ağa Mübadele Kahvehanesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Muhtarların demokraside önemli bir yer tuttuğunu belirten Kılıçdaroğlu, muhtarlığa bu sebeple çok önem verdiklerini söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisine üye olan muhtarlara rozetlerini taktı.

Daha sonra Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi ile 1923'te Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle semtine göç edenlerin torunları tarafından kurulan Mübadele Evi'ne gelen Kılıçdaroğlu, partililer tarafından karşılandı.

Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleşen ziyarette Mübadele Evi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretlerde Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Bursa milletvekilleri, CHP Bursa il yöneticileri de eşlik etti.

AA / İsmail Özdemir - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title