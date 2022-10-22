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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Belediye Başkanları Çalıştayı"na katıldı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi Salonda bulunan katılımcılar Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından detay görüntüler SİVAS - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ta "Belediye Başkanları Çalıştayı"na katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi

Salonda bulunan katılımcılar

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından detay görüntüler SİVAS - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ta "Belediye Başkanları Çalıştayı"na katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Sivas Güncel Haberler

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