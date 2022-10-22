CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Belediye Başkanları Çalıştayı"na katıldı Güncel Haberler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi Salonda bulunan katılımcılar Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından detay görüntüler SİVAS - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ta "Belediye Başkanları Çalıştayı"na katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi Salonda bulunan katılımcılar Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından detay görüntüler SİVAS - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ta "Belediye Başkanları Çalıştayı"na katıldı. Kaynak: AA / Güncel Kemal Kılıçdaroğlu Sivas Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.