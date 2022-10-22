CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Belediye Başkanları Çalıştayı"na katıldı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi Salonda bulunan katılımcılar Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından detay görüntüler SİVAS - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ta "Belediye Başkanları Çalıştayı"na katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi
Salonda bulunan katılımcılar
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından detay görüntüler SİVAS - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ta "Belediye Başkanları Çalıştayı"na katıldı.
Kaynak: AA / Güncel