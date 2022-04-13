CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüştü.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüştü.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.
(Mevlüt İşli/İHA)