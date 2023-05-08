CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de trafik kazasında şehit olan askerimiz için başsağlığı diledi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında şehit olan askerimiz Oğuzhan Kabayel'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyor. Kabayel, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde görevliydi ve bir aracın çarpması sonucu yaralandıktan sonra hastanede hayatını kaybetti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında şehit olan askerimiz Oğuzhan Kabayel'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'nda görevli 21 yaşındaki Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel, görevini tamamlayarak evine gitmek için birliğinden ayrıldı. Karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu yaralanan Kabayel, hastaneye kaldırıldı.

Kabayel, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kabayel'in ailesine başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu başsağlığı mesajında, "Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında şehit olan askerimiz Oğuzhan Kabayel'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.