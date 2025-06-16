CHP Genel Başkanı Bağcıoğlu: "Tsk'nın, Günümüz Tehdit Ortamına ve İhtiyaçlarına Uygun Şekilde Yeniden Yapılandırılması Elzemdir"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, bölgede yaşanan kriz, çatışma ve savaşlardan ders çıkararak akıl ve bilim ışığında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ( Tsk ) siyasetin etkisinden uzak, liyakatin esas alındığı, güçlü ve bağımsız bir yapıya kavuşturulması gerektiğini belirterek, " Tsk'nin günümüz tehdit ortamına ve ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden yapılandırılması elzemdir" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkinliğini azaltan yapısal dönüşümlerden vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.

Milli güvenliğimizin korunması için, bölgede yaşanan kriz, çatışma ve savaşlardan ders alarak, düzeltici tedbirleri ivedilikle uygulamak zorunda olunduğunu ifade eden Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Komuta birliği, askeri eğitim sistemi, askeri sağlık sistemi, askeri kolluk kuvvetlerinin silahlı kuvvetleri desteklemesi, özellikle kriz ve harp şartlarında disiplinin sağlanmasında askeri yargının önemi, liyakata dayalı bir personel temin, yetiştirme ve atama/terfi sistemi gibi konular, her seviye ve nitelikteki silahlı kuvvetler için sık sık gündeme gelmektedir. Bu ve benzeri konularda zafiyet yaşayanlar yakından tanık olduğumuz üzere, harekat sahasında ağır bedeller ödemek zorunda kalmaktadır. Tsk, milletimizin göz bebeği ve vatanımızın güvenliğinin teminatıdır. Ancak 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrası yapılan bazı yapısal değişiklikler, Tsk'nin kurumsal gücünü ve harekat etkinliğini zayıflatmıştır. Bu yanlış politikalardan ivedilikle dönülerek Tsk'nin günümüz tehdit ortamına ve ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden yapılandırılması elzemdir. Onlarca yıllara dayanan kurumsal bilgi birikimi, insan gücü, tecrübesi, silah arkadaşlığı, harekat sahasındaki uzmanlık, sağlık personeli-muharip bağı ve kurum kültürü askeri sağlık sisteminin kaldırılmasıyla bir anda yok edilmiştir. Bu zafiyet, geçici olarak görevlendirilen ve harekat tecrübesi olmayan sağlık personeliyle giderilmek zorunda kalınmıştır. En önemlisi, harekat sahasında görev yapan askerin, sahadaki sağlık personeline ve acil durumda sevk edileceği sivil hastaneye güveni, maalesef askeri sağlık personeli ve asker hastanelerin var olduğu dönemdekine nazaran azalmıştır."

Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) ve asker hastanelerinin kapatılmasıyla askeri sağlık sisteminin tasfiye edildiğini, harp cerrahisi, travmatoloji ve acil müdahale gibi kritik uzmanlık alanlarıyla bu alandaki kurumsal kültürün büyük ölçüde yok olduğunu ifade eden Bağcıoğlu, "Terörle mücadele, 1999 Marmara Depremi ve diğer afetlerde hayati rol oynayan bu sistem, Tsk'nın saha ihtiyaçlarına ve modern tıbbi gerekliliklere uygun şekilde acilen yeniden kurulmalıdır. Askeri sağlık sisteminin yeniden tesisi, yalnızca harp ve kriz dönemlerinde değil, barış zamanında da askerlerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak personelin moral ve motivasyonunu artıracaktır. Ayrıca askeri sağlık eğitimi veren kurumların yeniden yapılandırılması, Tsk'da görev alacak kurum kültürüne ve ihtiyaç duyulan uzmanlığa sahip, askeri faaliyetlere aşina sağlık personelinin yetiştirilmesi için kritik öneme sahiptir" değerlendirmesini yaptı.

"MSB ile Genelkurmay Başkanlığı ' nın görev alanlarının netleştirilmesi zorunludur "

Bağcıoğlu, komuta birliği ve sadelik prensipleri dikkate alınarak, kuvvet komutanlıklarının Genelkurmay Başkanlığı'na, Genelkurmay Başkanlığı'nın ise Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması gerektiğini belirterek, "Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı'nın icracı ve destekleyici görev alanlarının netleştirilmesi, karargah teşkilat yapılanmalarının buna göre yeniden düzenlenmesi zorunludur. Komuta birliğinin sağlanması, özellikle müşterek harekatlarda karar alma süreçlerini hızlandıracak ve Tsk'nın farklı kuvvetleri arasında koordinasyonu güçlendirecektir. Bu düzenleme, aynı zamanda NATO ve diğer uluslararası ortaklarla uyumluluğu artırarak Tsk'nın küresel ölçekteki etkinliğini pekiştirecektir" ifadelerini kullandı.

"Tsk personelinin temini eğitiminde liyakat, Anayasa'ya ve Atatürk ilkelerine bağlılık esas olmalıdır"

Tsk personelinin temini ve eğitiminde liyakat, Anayasa'ya ve Atatürk ilkelerine bağlılığın esas olması, siyasi etkilerden uzak, yasal mevzuata, liyakata ve Cumhuriyet değerlerine dayalı, adaletli bir personel sisteminin, Tsk'nın kurumsal bağımsızlığını ve siyaset dışı yapısını koruyacağını vurgulayan Bağcıoğlu, terfi ve atama süreçlerinde şeffaflık ve objektif kriterlerin, personelin motivasyonunu ve kuruma bağlılığını artıracağını kaydetti.

Bağcıoğlu, 15 Temmuz gerekçesiyle askeri liselerin kapatılmasıyla, öğrencilerin, askerlik mesleğinin ihtiyaçlarını anlamaktan ve yorumlamaktan uzak sivil öğretim elemanlarıyla eğitildiklerini, adeta sivil meslekler için personel yetiştirilir haline gelindiğini aktardı.

Yankı Bağcıoğlu, askeri eğitim sisteminin, siyasi etkilerden arındırılmış bir şekilde Tsk'nın ihtiyaçlarına, çağın gereklerine ve geçmişten alınan derslere uygun olarak yeniden düzenlenmesi, kaldırılan askeri yargı sisteminin, geçmişten alınan dersler ve elde edilen tecrübeler ışığında, modern hukuk normlarına uygun şekilde revize edilerek yeniden tesis edilmesini de istedi. Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Jandarma ve sahil güvenlik komutanlıklarının, barış döneminden itibaren TSK ile irtibat, müşterek eğitim ve koordinasyon faaliyetleri geliştirilmelidir. Ortak eğitimler ve bilgi paylaşım platformları, jandarma ve sahil güvenlik personelinin TSK'nın harekat konseptlerine uyumunu artırır. Ayrıca bu birimlerin teknolojik altyapısının TSK ile uyumluluğunun artırılması, müşterek operasyonlarda sinerji yaratacaktır. TSK, milletimizin ortak değeri ve milli güvenliğinin esas unsurudur. Bölgemizde yaşanan kriz, çatışma ve savaşlardan ders çıkararak akıl ve bilim ışığında TSK'nın siyasetin etkisinden uzak, liyakatin esas alındığı, güçlü ve bağımsız bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. 15 Temmuz hain darbe girişiminin bir araç olarak kullanılarak TSK'nın harekat etkinliğini düşüren yapısal dönüşümlerden geçmişten alınan dersler ışığında ivedilikle vazgeçilmelidir. TSK'nın yeniden yapılandırılmasında, yalnızca geçmiş hatalardan ders çıkarmak değil, aynı zamanda geleceğin harp teknolojilerine ve asimetrik tehditlere hazırlık yapılması kritik önemdedir. TSK'nın siber savunma, insansız sistemler ve yapay zeka gibi alanlarda yetkinliklerini artırarak modern savaşın gerektirdiği teknolojik üstünlüğü elde etmesi sağlanmalıdır. Bu doğrultuda, TSK'nın yeniden yapılandırılması milli savunmamızı güçlendirecek, ülkemizin bölgesel ve küresel güvenliğe katkısını artıracaktır. Sonuç olarak bu yanlışlardan süratle dönülmelidir. 15 Temmuz öncesi ve sonrası dönemde yaşananlardan alınan dersler çerçevesinde askeri sağlık, yargı ve eğitim sistemleri günün ihtiyaçlarını karşılayacak ve hiçbir yasadışı oluşumun sızmasına izin vermeyecek şekilde revize edilmelidir."