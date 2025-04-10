CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek'ten Gözaltılara Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına "Bunun adı düşman hukukudur, bunun adı iktidarın gerçekleri örtbas etme çabasıdır" diyerek tepki verdi.

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında "tehdit" ve "şantaj" suçlarıyla ilgili gözaltı kararının ardından konuya ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, şunları kaydetti:

"Gerçekleri her daim ortaya çıkaran, halk için canla başla çalışan iki fedakar gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan zaten ifadeye gidecekken sabahın kör şafağında yine algı oyunlarıyla evlerinden gözaltına alınıyor.

Bunun adı düşman hukukudur, bunun adı iktidarın gerçekleri örtbas etme çabasıdır. Murat Ağırel ve Timur Soykan gazetecidir. Gazetecilik suç değildir."