CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Türk Tabipleri Birliği'ne yapılan hukuk darbesi kabul edilemez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin mahkeme kararıyla görevden alınmasına ilişkin, "Türk Tabipleri Birliği'ne yapılan hukuk darbesi asla kabul edilemez. Verilen karar, ülke demokrasimize kara bir leke, meslek örgütlerine, demokratik kitle örgütlerine, anayasaya, demokratik siyasete bir darbedir" dedi.

CHP'li Zeliha Aksaz Şahbaz, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, TTB Merkez Konseyi yönetiminin dün mahkeme kararıyla düşürülmesine yönelik açıklamada bulundu. Şahbaz, TTB'nin amaç dışı faaliyet gösterdiği gerekçesiyle Merkez Konseyi Başkanı ve üyelerinin görevden alınması talebiyle açılan davanın 7'nci duruşmasının görüldüğünü belirterek, şunları söyledi: "Dava, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkan ve üyelerinin görevden alınması ve yerlerine 5 kişilik kayyım heyeti atanmasıyla sonuçlanmıştır. Türk Tabipleri Birliği 6023 sayılı yasa ile 70 yıl önce anayasal güvence altında, kamu kurumu niteliğindeki bir meslek örgütü olarak kurulmuştur. Hekimlerin örgütlü gücü olan Türk Tabipleri Birliği kolektif iradeyle sağlık hakkı için mücadele yürüten, halkın sağlığı için fedakarca hizmet eden hekimlerin meslek örgütüdür. Uzun süredir hedef gösterilen ve kapatılması dahi istenen Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı ve üyeleri hakkında açılan dava, hukuki değil, toplumsal muhalefeti susturma, demokratik siyaseti engelleme hedefiyle açılmış siyasi bir davadır. Türk Tabipleri Birliği'ne karşı açılan dava, sadece Türk Tabipleri Birliği'nin davası değildir. Bu dava, depremin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen kalkmayan çadırlardaki depremzede vatandaşların sağlığını korumaya çalışan hekimlerimizin davasıdır. Bu dava, tehlikeli atık barındıran gemilerin Türkiye'de sökümüne karşı mücadelenin, Akbelen ormanlarını yaşatma mücadelesinin, sanayi tesislerinin yarattığı kirliliğe karşı halk sağlığını korumanın davasıdır. Pandemide yitirdiğimiz sağlık emekçilerinin, gizlenen gerçeklerin açığa çıkarılması davasıdır."

'TTB SUSTURULAMAZ'

CHP olarak TTB'nin yanında olduklarını belirten Şahbaz, "Hayatın başlangıcından sonuna kadar insanlarımızın sağlıklı yaşamı için gece gündüz çalışan, hayatından, ailesinden fedakarlık eden, pandemide olduğu gibi yaşamını ortaya koyan bir mesleğin mensuplarının anayasa ile korunan meslek örgütü olan Türk Tabipleri Birliği'ne yapılan hukuk darbesi asla kabul edilemez. Verilen karar ülke demokrasimize kara bir leke, meslek örgütlerine, demokratik kitle örgütlerine, anayasaya, demokratik siyasete bir darbedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokratik örgütlere, belediyelere kayyım atanması ve yönetimine karşı olduğumuz gibi Türk Tabipleri Birliği'ne kayyım atanmasına karşı da tavrımız nettir. Türk Tabipleri Birliği'nin yanındayız, dayanışmaya devam edeceğiz. Pandemide, depremde, hayatın her alanında halkın sağlığı için mücadele eden hekimlik yargılanamaz, Türk Tabipleri Birliği susturulamaz" dedi. (DHA)