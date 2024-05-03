CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, sağlık emekçilerine kadrolu ve güvenceli çalışma sözü verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, iktidara gelmeleri halinde tüm sağlık emekçilerinin kadrolu, güvenceli ve sosyal hakları ile çalışacakları bir sağlık sistemi kuracaklarını, sağlık hizmetlerini devlet kadrolarıyla vereceklerini belirtti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genç Sağlık Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Dinçer İlboğa ve Aile Sağlığı Merkezi Grup Elemanları Derneği Komisyon Başkanı Büşra Şahiner, Şahbaz'ı ziyaret etti.

CHP Genel Merkezi'ndeki ziyarette sağlık emekçilerinin talep ve sorunları değerlendirildi.

Şahbaz, ziyarette yaptığı açıklamada, sağlık emekçilerinin sorunlarına çözüm getirecek bir sistemi kuracaklarını ifade etti.

Sağlık emekçilerinin toplu ulaşımdan indirimli faydalanma hakkı ve sağlık tesislerinde 7/24 hizmet veren kreş hizmetinin bulunması gibi talepleri değerlendirdiklerini ifade eden Şahbaz, şunları kaydetti:

"Güvencesiz, iş tanımı dışında asgari ücreti bile bulmayan ücretlerle, bazen de sosyal güvencesiz bir şekilde çalışmak zorunda kalan ebe, hemşire, tıbbi sekreter gibi meslek elemanlarının bu durumda mağdur kalmaları söz konusu. Doğum yapan, doğum izni kullanan ya da askere giden sağlık emekçilerimizin de dönüşte işsiz kalmaları gibi durumlar yaşanıyor.

Biz CHP olarak kamucu bir sağlık sistemi içinde 1. basamak ve koruyucu sağlık sistemini önceleyen, tüm sağlık emekçilerimizin kadrolu, güvenceli ve sosyal hakları ile çalışacakları bir sağlık sistemi kuracağımızın, sağlık hizmetlerini devlet kadrolarıyla vereceğimizin sözünü veriyoruz."