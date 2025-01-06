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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yücel'den DEM Parti ile Görüşme Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yücel'den DEM Parti ile Görüşme Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, DEM Parti heyetinin yarın CHP ile TBMM'de görüşeceğini açıkladı. Yücel, sağlıklı bir ekonomik geleceğe yönelik endişelerini dile getirirken, Suriye'nin yeniden inşası ve Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönüşü konularında eleştirilerde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, DEM Parti heyetinin yarın CHP heyetiyle görüşme yapmasına ilişkin, "Bu ziyaret TBMM'de gerçekleştirilecektir. CHP heyetine Genel Başkanımız Özgür Özel başkanlık edecek." dedi.

Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan yılın ilk CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, yeni yılın millete sağlık, huzur, barış ve refah getirmesini diledi.

AK Parti döneminde bu dileklerin hayata geçmesinin olanaksız olduğunu savunan Yücel, memur ve emeklilerin kaderlerine terk edildiğini söyledi.

Yücel, 2025'te, memur ve memur emeklisinin yüzde 11,54, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise yüzde 15,75 zam alacağını belirterek, "Sayın Mehmet Şimşek de TÜİK'in açıkladığı bu gerçek dışı oranla, 'son 19 ayın en düşük enflasyonu' diye övünmekten çekinmedi. Çok net bir şekilde ifade etmekte fayda görüyoruz; 'istikrar' safsataları ile halkı kandırdığını ya da oyladığını zannedenler bu halkın en büyük düşmanıdır." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin yeniden inşası

Suriye'de Baas rejiminin çökmesinin ardından yaşanan gelişmelere değinen Yücel, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan, Suriye'nin yeniden inşası konusunda bakanlarına talimat verdi. Ulaştırma Bakanı hemen ön incelemesini tamamladı, Şam ve Halep havaalanlarını, kara yollarını, demir yollarını onaracaklarını ya da yeniden yapacaklarını söyledi. Hemen arkasından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Suriye'nin yüzde 60'ından fazlasında elektriğin olmadığını ve elektrik altyapısının yine bizim tarafımızdan inşa edileceğini ifade etti. Suriye'nin yeniden imar edilmesi için ilk etapta acil olarak 80 milyar dolara ihtiyaç olduğu hesaplanıyor. AKP iktidarı bu yatırımları kimin parasıyla yapacak? Tabii ki asgari ücretliden, emekliden, esnaftan, çiftçiden ve üreticiden kıstığı paralarla yapacak."

"Bu milletin bu yükü daha fazla taşımaya tahammülü kalmamıştır"

Yücel, Suriye'de hayatın normale dönmesi açısından kısa ve orta vadede umut görünmediğini vurgulayarak, "AKP ve Erdoğan'a geçen hafta yaptığımız çağrımızı yineliyoruz. Derhal Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönmesi için bir planlama yapın ve takvim açıklayın. Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle 13 yıldır en büyük çileyi, Suriye halkından sonra biz çektik, en büyük bedeli biz ödedik. Bu milletin bu yükü daha fazla taşımaya tahammülü kalmamıştır." şeklinde konuştu.

"Bu ziyaret TBMM'de gerçekleştirilecektir"

CHP'li Yücel, DEM Parti heyetinin CHP'ye bir ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine yönelik soruya, şu yanıtı verdi:

"DEM Parti'nin yapmış olduğu ziyaretleri biz de izliyoruz, takip ediyoruz. CHP heyetini yarın saat 10.30'da DEM Parti heyeti ziyaret edecektir. Bu ziyaret ve görüşme, bizim her zaman altını çizdiğimiz, TBMM'nin bu konudaki tek çözüm yeri olması gerektiğidir. Bu ziyaret TBMM'de gerçekleştirilecektir. CHP heyetine Genel Başkanımız Özgür Özel başkanlık edecek. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e, Genel Sekreterimiz Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcımız Gökçe Gökçen ve Grup Başkanvekilimiz Gökhan Günaydın eşlik edecektir."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
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