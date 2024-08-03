CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu: TF-2000 Hava Savunma Muhripleri projesi neden sürekli olarak öteleniyor?

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, günümüzde Türkiye'nin bulunduğu bölgede en öncelikli tehdidin hava tehdidi olduğunu belirterek, "TF-2000 Hava Savunma Muhripleri projesi, Türkiye'nin hava savunma kapasitesini artıracak, güvenliğimizi pekiştirecek bir projedir. Bu projenin hayata geçirilmesi neden sürekli olarak öteleniyor" dedi.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, TF-2000 Hava Savunma Muhribi projesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bağcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in 2021 yılında, "hava savunma muhribi (TF-2000) ihalesine çok yakında çıkacaklarını ve teklifleri alacaklarını" belirttiği açıklamasını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu gecikme ciddi güvenlik sorunu yaratabilir"

"Bu açıklamanın üzerinden neredeyse üç yıl geçti! İhalenin ve projenin akıbeti hakkında bugüne dek yapılan tek açıklama, dizayn çalışmalarının devam ettiğine yönelikti. Bu gecikme ciddi güvenlik sorunu yaratabilir. Çünkü Mavi Vatan, Anavatan ve KKTC'nin hava savunma ihtiyacı ertelenemez bir gerçektir. Bu gerçek ışığında, sadece Mavi Vatan'ın değil, Anavatanımızın ve Kardeş Vatanımız KKTC'nin de hava savunmasının güçlendirilmesi hayati bir önem arz etmektedir.

TF-2000 Hava Savunma Muhripleri projesi, Türkiye'nin hava savunma kapasitesini artıracak, güvenliğimizi pekiştirecek bir projedir. Projenin temel bileşenlerinden biri olan ÇAFRAD sistemi ile 2018 yılında güdümlü mermi atışı gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, TF-2000 muhriplerinin halen envantere girmemiş olması düşündürücüdür. Bu projenin hayata geçirilmesi neden sürekli olarak öteleniyor? Bu sorunun cevabını kamuoyunun bilmesi gerekiyor.

Savunma Sanayi Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın onlarca yıl önce belirlediği bu acil harekat ihtiyacını neden karşılamıyor? Türkiye'nin ve KKTC'nin güvenliği, erteleme lüksü olmayan bir konudur. Milletimizin huzuru ve güvenliği için TF-2000 Hava Savunma Muhripleri'nin en kısa sürede envantere dahil edilmesi elzemdir. Bu gecikmelerin sebeplerinin şeffaf bir şekilde açıklanması gerekmektedir. Projenin tamamlanması ve gerekli adımların ivedilikle atılması için tüm yetkilileri göreve davet ediyorum. Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için bu projeye gereken önemin verilmesi ve sürecin hızlandırılması şarttır."