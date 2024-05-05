CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, OYAK Genel Kurulu'nu yakından takip edecek

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, bu içinde gerçekleştirileceği bildirilen OYAK Genel Kurulu toplantısında alınacak kararları yakından takip edeceklerini belirterek, "Bu toplantıların şeffaf, hesap verebilir ve OYAK üyelerinin haklarını gözeten bir şekilde gerçekleştirilmesini önemle talep ediyoruz. OYAK'ın faaliyetlerinin her zaman milletimizin ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda olması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'li Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, OYAK gibi Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin emeklilik tasarruflarını değerlendiren kritik bir kurumun faaliyetlerinin şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla yürütülmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Genel kurulda alınacak kararların kamuoyu ve üyelerle şeffaf bir şekilde paylaşılmasının önem taşıdığını belirten Bağcıoğlu, OYAK yönetiminin kanundan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirirken, TSK personelinin hak ve menfaatlerini gözetmesi gerektiğinin altını çizdi. Aksi bir durumun, OYAK'ın tüm kazanımlarına gölge düşüreceğini ifade eden Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"OYAK, 205 sayılı Kanun gereğince kurulan ve üyesi TSK personelinin tasarruflarının değerlendirilmesi amacıyla teşkil edilmiş önemli bir mesleki emeklilik fonudur. Kanun gereğince teşkil edilen Temsilciler Kurulu Genel Kurulu, Yönetim ve Denetim Kurulları ile Genel Müdürlüğü, OYAK üyesi TSK personelinin hak ve menfaatlerini her türlü siyasi etkiden uzak olarak tamamen üyelerinin ve kurumun iyiliği, selameti ve kazançları bağlamında hareket etmek zorundadır.

Üye birikimlerinin değerlendirilmesinde belirlenecek 2023 yılı nema oranı başta olmak üzere OYAK'ın aldığı ya da alacağı yönetim ve yatırıma ilişkin kararların üyeleri ve kamuoyu ile paylaşılması, şeffaflık ve hesap verebilirlik bakımından bir zorunluluktur.

OYAK Yönetim ve Denetleme Kurullarına, liyakat ilkelerine göre belirlenmiş, OYAK üyelerinin temsilinde adalet sağlayacak, hesap soracak, inceleyip analiz edecek üyelerin seçilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu durum, OYAK yönetiminin almış olduğu kararların etkinliğini, doğruluğunu, piyasa gerekliliklerini, OYAK şirketlerinin yüksek kazanç elde etmesini ve en önemlisi tüm paydaşlarına yarar sağlayacak şekilde olmasına imkan sağlayacaktır.

Mayıs 2024 içerisinde yapılacağı bildirilen ancak detayları kamuoyu ile ve üyeler ile paylaşılmayan Temsilciler ve Genel Kurul toplantılarında alınacak kararları yakından takip edeceğiz. Bu toplantıların şeffaf, hesap verebilir ve OYAK üyelerinin haklarını gözeten bir şekilde gerçekleştirilmesini önemle talep ediyoruz. OYAK'ın faaliyetlerinin her zaman milletimizin ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda olması gerektiğini düşünüyoruz."