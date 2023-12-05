CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Emekli Askerlerin Ekonomik Sorunlarını Gündeme Getirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Ülkeye yıllarca hizmet etmiş, vatan savunması için canlarını feda etmekten çekinmemiş, yurdun her köşesinde canla başla çalışmış olan askerlerimizin, emekli olunca ekonomik sıkıntı içerisine girmiş olmaları kabul edilemez" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, emekli askeri personellerin ekonomik sorunlarına ilişkin bugün yazılı açıklama yaptı. Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"BUGÜN ELİNE GEÇEN DÜŞÜK AYLIK İLE BİR ASTSUBAY EMEKLİSİNİN YA DA EMEKLİ BİNBAŞILARIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMASI İMKANSIZ"

"Enflasyon çok yüksek seyretmeye devam ediyor. Uzun süredir sürekli artan fiyatlar karşısında emekli aylıklarının satın alma gücünün ciddi şekilde zayıfladığını biliyoruz. Bugün eline geçen düşük aylık ile bir astsubay emeklisinin ya da emekli binbaşıların ihtiyaçlarını karşılaması imkansız hale gelmiştir. Açıklanan açlık sınırı ve yoksulluk sınırı rakamları bize gösteriyor ki asker emeklilerimizin bu düşük emekli aylıklarıyla ekonomik sıkıntıya düşmemeleri mümkün değildir.

"ÜLKEYE YILLARCA HİZMET ETMİŞ ASKERLERİMİZİN, EMEKLİ OLUNCA EKONOMİK SIKINTI İÇERİSİNE GİRMİŞ OLMALARI KABUL EDİLEMEZ"

Birçok emekli sağlıkları elvermese bile kötü koşullarda buldukları işlerde çalışmaktadır. Ülkeye yıllarca hizmet etmiş, vatan savunması için canlarını feda etmekten çekinmemiş, yurdun her köşesinde canla başla çalışmış olan askerlerimizin, emekli olunca ekonomik sıkıntı içerisine girmiş olmaları kabul edilemez bir durumdur ve tüm toplumun ayıbıdır. Bu nedenle, emekli astsubaylarımız ve emekli binbaşılarımızın emekli aylıklarının kimseye muhtaç olmadan yaşamalarına imkan verecek şekilde iyileştirilmesi önemli bir zorunluluktur. Ülkenin savunma yükünü taşıyan kahraman ve vefakar Türk Silahlı Kuvvetleri emekli mensuplarının başta tazminat ve diğer özlük haklarındaki iyileştirme talepleri yerine getirilmelidir. Emekli Astsubaylarımızın ve emekli binbaşılarımızın görüşleri yasal düzenleme çalışmalarında dikkate alınmalıdır. Daha önce hazırlanan kanun teklifinin talepler çerçevesinde güncellenerek, TBMM gündemine getirilmesi mağdur kesimin en büyük talebidir.

"KANUN TEKLİFLERİNİN GÜNDEME ALINMASI VE YAPILACAK İDARİ DÜZENLEMELER; FEDAKAR EMEKLİ ASKERLERİMİZİN MAĞDURİYETİNİ BİR ÖLÇÜDE GİDEREBİLECEKTİR"

Ayrıca; Türk Silahlı Kuvvetlerinde en az 7 hizmet yılı süresini dolduran ve kendi isteği ile görevinden ayrılan ve kamu kurum ve kuruluşlarının boş memur kadrolarına atanma hakkına sahip Uzman Çavuşlarımız da kazanılmış hakları olmasına rağmen yıllardır 'Kamuda Memurluk Kadrolarına' atanamamaktadır. Kanun tekliflerinin gündeme alınması ve yapılacak idari düzenlemeler; fedakar emekli askerlerimizin mağduriyetini bir ölçüde giderebilecektir. Belirtilen sorun alanlarında Cumhuriyet Halk Partisi üzerine düşeni yapmaya hazırdır."